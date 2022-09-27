中國外交部發言人汪文斌27日主持例行記者會。大陸國務委員兼外長王毅出席聯大一般性辯論期間，連番與11名歐洲國家領導人和外長舉行會晤，充分體現出中方對發展中歐關係的重視。堅持互利共贏、堅持多邊主義、堅持求同存異，推動中歐關係健康穩定發展、世界經濟持續復甦，為動盪變革世界注入更多穩定性正能量。

汪文斌指出，王毅日前在紐約出席聯合國大會期間，分別與塞爾維亞、法國、馬爾他、英國、葡萄牙、挪威、波蘭、匈牙利、德國等10名歐洲國家領導人、政要和外長及歐盟外交與安全政策高級代表會晤，廣泛、深入、坦誠溝通增進相互了解、推進務實合作、應對共同挑戰，充分體現出中方對發展中歐關係的重視。

王毅指出，中歐作為多極化世界中的兩大重要力量，應堅持互為戰略夥伴關係的基本定位，保持對話溝通的良好勢頭。相信歐盟將堅持戰略自主，共同推動中歐關係行穩致遠。歐方表示重視發展對華關係，重申堅持一個中國政策，期待同中方坦誠交流，深化相關領域合作。

汪文斌表示，當前對話合作是中歐關係的主導面，互利共贏是中歐合作的主基調。今年1至8月中國貿易額同比增長8.8％，歐盟對華投資同比增長123.7％，中歐班列比去年提前10天開行過萬列。雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、世貿組織改革、擴大市場開放、中歐地理標誌協定實施、動植物檢驗檢疫、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列成果和共識，這些都表明中歐合作的活力和韌性。

汪文斌指出，中方願同歐方一道做維護世界和平的兩大力量、促進共同發展的兩大市場、推動人類進步的兩大文明，堅持互利共贏、堅持多邊主義、堅持求同存異，推動中歐關係健康穩定發展、世界經濟持續復甦，為動盪變革的世界注入更多的穩定性正能量。