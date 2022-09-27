美債利率比台債高，美元保單利率亦比新台幣保單誘人，造成壽險海外投資部位不斷增加。金管會27日公布，到8月底壽險業海外投資金額達新台幣20兆6,640億元，占壽險資金69.11％，無論金額及占比都是創歷史新高，今年前八月增加7,877億元。

由於今年債券殖利率大幅反彈，美國投資級公司債利率都在4.5％～5％以上，壽險資金加速投資海外，同時，美元保單無論預定利率或宣告利率都比新台幣保單高，前八月光美元保單就銷售逾新台幣3,000億元，這部分亦會算入壽險業海外投資部位。

壽險業今年明顯加碼債券，減持股票，尤其是國外股票，到8月底壽險業投資部位已降到新台幣5,012億元，僅占資金的1.68％，無論金額或占比都創2019年8月公布此數據以來、即三年來的新低。 至於壽險業投資台股總市值部位到8月底為1兆7,899億元，占資金的5.99％，8月台股有微幅上漲，壽險業亦有酌量加碼或換股操作，估計加碼幅度約百億元左右。

而壽險業投資國內外股票部位到8月底合計占資金的7.67％，亦是三年多來的新低占比，去年4月有9.92％，一度逼近10％，目前與去年4月相比，總投資金額亦少5,776億元。