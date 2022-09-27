經濟部國際貿易局與外貿協會共同推動的台灣經貿網（Taiwantrade）電子商務線上交易平台，27日宣佈攜手Meta啟動「元宇宙未來館」，貿協董事長黃志芳更戴上Meta頭戴式裝置進入虛擬展館示範參觀館內宏佳騰、東元電機等最新商品，黃志芳強調，目前元宇宙是趨勢，5-10年絕對是全球會展主流。

「元宇宙」儼然成為全球數位經濟焦點，近期國內股市更掀起元宇宙概念題材，涵蓋物聯網、AI人工智慧、數位分身、360度環物攝影技術及立體顯影、穿戴式裝置等業種均因應元宇宙生態鏈而刮起商機，黃志芳強調，無論是眼鏡或頭盔商機大起，不僅可應用在影視娛樂與遊戲產業，未來還可擴及金融、零售、教育與醫療等，貿協台灣經貿網過往三年發展數位電商，擁有8萬多家中小企業廠商會員，勢必率先領航元宇宙數位行銷，部署10年後全球商展元宇宙雛型。

黃志芳指出，選擇Meta為元宇宙合作夥伴，主要是在於Meta為目前技術最成熟一支，透過3D元宇宙立體館讓商品參觀可觸及，首部曲是引進16家廠商品牌入館，接下來則是全球行銷，尤其是針對歐美等地區穿戴式裝置普及化國家行銷，此外更將透過全球外貿協會辦事處配置頭盔等裝置，媒合在地買主，直接線上觀展下單。

根據TrendForce預估，全球虛擬實境應用內容市場在2025年的規模總值將上看83.1億美元，而Meta台灣公共政策總監陳奕儒亦分享，經濟商業是Meta元宇宙XR Hub計畫的重點之一，再加上疫後重塑新商模，此次與貿協合作開出未來館，讓台灣數位商務展覽從2D升級至3D互動，估計5～10年元宇宙市場可貢獻全球GDP達3.1兆美元，此次貿協元宇宙未來館無疑是超前部署搶十年後會展新商模。