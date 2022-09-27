今年是澳洲駐台辦事處在台成立40周年，作為「澳台情誼年」的一環，特在南科考古館展出「第一浪潮：當代澳洲與台灣原住民時裝藝術展」，副總統賴清德27日受澳洲駐台辦事處邀請觀展，賴清德說，將原住民的文化藝術元素，與時裝結合，成為動態的展出，是對原住民文化的轉型正義。

此次展覽由南科考古館跟澳洲本迪戈美術館合作，以當代時裝藝術為主題串連台灣與澳洲，展現台、澳原住民族設計師的創作能量，今天在澳洲駐台辦事處代表露珍怡邀請下，賴清德與旅澳台商等人共同觀展，台南市政府由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，原住民族事務委員會主委白惠蘭也來共襄盛舉。

賴清德欽佩露珍怡對台灣深厚的情誼，以及推動兩國原住民文化藝術的努力；另外，他還提到，台灣原民會也積極投入，參與澳洲、紐西蘭及加拿大共同聚焦於原住民的文化藝術及經貿投資，同時也藉機邀請大家前往左鎮化石園區參觀在菜寮溪出土的化石，讓人來到台南就能認識台灣，產生認同。

露珍怡說，此次展出澳、台原住民設計師及藝術家創作的作品，展現個人與土地，族群與當代身份的連結，也期待加強彼此原住民文化交流，深化澳、台情誼，更希望未來有機會能在台北及澳洲都能推出展覽。