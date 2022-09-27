民進黨新北市長參選人林佳龍27日受邀出席宣明智董事長新書《電動車產業大未來》發表會，林佳龍致詞時提及，交通部長任內，就在宣明智建言下，開始推動交通科技產業，並進行大巴士電氣化，將系統拓銷到新南向市場，未來在智慧交通發展上，地方政府能扮演更積極角色，新北的淡江新市鎮鄰近台北港，另外新店過去有汽車產業，可望透過都更，打造智慧與產創園區。

林佳龍透露，他和宣明智是多年好友，今天來參與新書發表會，他感到很榮幸，2019年他們在交通大學校慶活動碰面，宣明智就建議交通部應該重視科技產業，一拍即合也開始構思，最後成立交通科技產業會報，編了12個小組；而在校慶當天交通大學校長張懋中提到一個希臘語單字「koinonia」，koinonia可以指「交通」也是「感動的意思」，後來交通部發表十年交通政策白皮書就是以koinonia作為書名，因為交通就是感動，透過交流溝通的互動帶來感動。

林佳龍指出，12個小組當中有4個小組和電動車有關：「5G智慧交通實驗場域」、「智慧公共運輸服務」、「智慧電動巴士科技」、「智慧物流服務」，淡海新市鎮的5G智慧交通實驗場域，也是宣明智的大力投入與推動，才有今天豐碩的成果，最重要的是把傳統汽車產業和台灣強項的電子產業做了策略結盟，在後PC與後手機時代後，電動車是能夠帶動科技與傳產同時轉型升級的重要系統產品，宣明智的新書淺顯易懂，幫助大家認識整個電動車產業的發展。

林佳龍提到，他在交通部長任內推動大巴士電氣化，許多系統開始拓銷到新南向國家市場，有公家和民間部門共同推動，印太地區許多國家都邀請台灣去投資。現在不只是電動巴士，地方政府也能和中央合作提供電動車更好的發展條件，未來他要在新北服務，他將提出包括台北港腹地，以及北北基桃首都圈重要交通節點的智慧物流倉儲發展。

他認為，地方政府除了可以提供土地與招商外，更可以獎勵與推廣電動物流車的使用，發揮地方政府推動內循環經濟的角色，除了台北港鄰近的淡海新市政，新店區也有汽車產業，現在附近有許多公有土地的都更，未來可以作為智慧與產創園區，前景非常好。