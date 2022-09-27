紀曉君在劇中真情流露。（三禾行銷提供）

有「大地歌后」之稱的紀曉君主演最新劇集《誰說媽媽像月亮》，飾演未婚生子的媽媽，身份不被夫家承認，一人到處打工帶大兒子張耀仁，但個性不按牌理出牌，和兒子互動溫馨又搞笑。紀曉君先前才因為腳燙傷，自嘲腳瘦了一圈，近日7歲的女兒因玩扭扭車不慎速度太快「翻車」，手臂打石膏，因此只能留在台東照顧家人，無法北上宣傳新劇。

紀曉君在戲裡花樣百出，上交友網站被詐騙，還假裝自己是兒子同事，跑去律師事務所搗蛋，活潑開朗的演出，乍看像是本色出演，但其實私底下的紀曉君個性相當拘謹，導演親赴台東邀她演出時，她還一度猶豫，「後來是她舅舅出面，紀曉君才放開一切答應接演。她表現很自然，成績出乎我意料。」

張耀仁在劇中脾氣暴躁，對紀曉君常面露不耐，還直呼她名諱。2人第一次合作如何培養默契？「曉君姐真的把我當孩子，常招呼我吃東西，講自己上台北辛苦打拼的過往，對入戲很有幫助。」有場他對紀曉君暴怒的戲，紀曉君忍不住唱〈母親像月亮一樣〉流下眼淚，雖然戲裡他得演出不買帳的樣子，但實際上感動得差點哭出來，「很能感受一個單親媽媽帶一個兒子努力活下去的情境，我心裡的一個部分就把她當成媽媽了。」

《誰說媽媽像月亮》改編自親自抱著上百位老鄉骨灰回大陸落葉歸根的高秉涵律師著作《山東少年傳奇》，10月1日周六晚間9點於MyVideo、公視同步播出，一次播映兩集。隔日中華電信MOD、Hami Video晚間8點上架、台視晚間10點播出、隔週一晚間11點LINE TV播出。