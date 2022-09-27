國民黨高雄市議員參選人白喬茵27日透過臉書呼籲，要終結亂象，得先下架民進黨。（白喬茵提供／林瑞益高雄傳真）

近日資深媒體人周玉蔻的事情炒得沸沸揚揚，國民黨高雄市議員參選人白喬茵27日透過臉書說，以往選舉都說選人不選黨，但她認為今年選舉必須選黨不選人，「只要不是投給民進黨籍的候選人，你想投給誰都行」。

白喬茵指出，有時候民眾會覺得，這個參選人沒這麼討厭啊，但是，只要他掛上民進黨籍，並眼睜睜看著這陣子政府的荒腔走板以及打手媒體人的惡劣失控而選擇沉默，就代表此人沒有道德勇氣。

白喬茵說：「未來你投了他，他也不過是一個遇到黨意就轉彎的軟弱民代或首都市長，當黨高層的利益與人民的生命財產相牴觸，不要懷疑，被犧牲的就是人民。」

對於前中華民國小姐冠軍張淑娟在北檢控訴周玉蔻的惡行，白喬茵相信，社會大眾除了不捨，更多的是憤怒。憤怒特定人士掌握媒體公器想殺誰就殺誰、憤怒主流媒體資源被壟斷在執政黨手裡、憤怒NCC毫無作為又爛又廢、憤怒這些屢次製造傷害又屢次倉皇道歉的老鼠嘴臉。

白喬茵也提出質疑：周玉蔻到底是誰放任、誰造成的？不就是給她源源不絕標案的民進黨政府與政客？不就是被周愛得死去活來又曖昧不拒絕的民進黨參選人？不就是不敢指責周玉蔻一句的民進黨側翼軍團？

白喬茵還說，今天還有更血腥暴力的事件，就是「總統的旨意」施壓NCC放行鏡電視審查的錄音檔曝光，TVBS是否會被趕出55頻道也備受關注。她呼籲民眾，要終結亂象，請先下架民進黨，1126地方選舉，拒投民進黨。