俄烏戰爭及一系列制裁影響引發全球能源市場動盪，俄羅斯尋求亞洲國家作為替代出口，以應對歐盟的禁運制裁，但隨著亞洲市場來自俄羅斯的競爭加劇，知情人士透露，同遭制裁的伊朗，石油銷售近期因此出現進一步下滑。

美國財經媒體報導，根據熟知伊朗石油銷售人士表示，伊朗石油出口在近幾個月出現下滑，原因是俄羅斯在亞洲市場的競爭所導致。消息人士透露，德黑蘭石油出口量已從100萬桶／日降至75萬桶／日。

報導指，歐洲實施能源制裁作為對戰事的回應，莫斯科隨即轉向亞洲以填補對歐能源供應缺口，而大陸也以折扣價增加俄羅斯ESPO石油和烏拉爾原油的進口。

伊朗石油主要以偽裝成他國的方式出口，大部分運往大陸。該人士指出，由於美國對伊朗及該國石油出口施以制裁，以及與俄羅斯石油在大陸的直接競爭，迫使德黑蘭需要調整至更實惠的價格來維持吸引力。

知情人士透露，伊朗提供當地煉油廠210萬桶／日的石油，這意味著伊朗石油總產量約280萬桶／日。他補充，一旦恢復核協議，伊朗已經準備好增加石油產量。

值得一提的是，市場普遍認為美國11月期中選舉前，列強與伊朗核協議難以達成共識。