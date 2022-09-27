嘉義文化創意園區舉辦搖滾音樂祭，樂團與粉絲互動熱絡。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義文化創意園區舉辦搖滾音樂祭，人潮擠爆。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義文化創意園區舉辦搖滾音樂祭，提供音樂人表演的舞台。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義文化創意園區與委外包商去年7月底提前解約後，由文化部接管，辦理2次招商流標，目前辦理第3次招標中，而嘉義市文化局近年來持續在園區推廣藝文及市集活動，剛落幕的搖滾音樂祭免費入場，吸引逾2萬人次入園。

民進黨嘉義市長參選人李俊俋認為，嘉義市2022年總預算歲出約166億，文化預算約4億，比例偏低，且多是活動，缺乏培育地方藝文團體的規畫，對嘉義文化創意園區也應傾聽藝文工作者的聲音，重新規畫。

市府文化局表示，黃敏惠市長很關切嘉義文創園區的活化與利用，力挺園區裡店家的權益，文化部接管1年多來，市府主動籌辦多場大型活動，活絡園區，每個月第3周有「開嘉文創市集」，也辦過「智造咖」智慧科技活動，24及25日連續2天的「搖滾音樂祭」，來自全台粉絲逾2萬人次來同嗨。

市府文化局表示，搖滾音樂祭有在地樂團、知名音樂人表演，透過這個舞台交流、互動，也帶來人潮，受到年輕人喜愛，是創造多元效益的特色藝文活動。

市府文化局表示，市府向文化部爭取園區W棟打造「文創Wing藝文基地」，活化閒置空間成為多元表演場館，期待形成新興藝文基地，成為嘉義市永續經營藝文的場域。

文化局又指出，黃敏惠市長大力支持文化相關預算，2019年至今年平均支出4億372萬元，較2015年至2018年平均3億492萬元，平均每年增加9879萬元；此外，總預算比率2019至今年平均每年2.67％，高於2015至2018年2.51％。

還有，文化局推動的藝文推動兼具在地性、國際化、藝術脈動，如2021台灣設計展、國際管樂節、街舞首都、國際藝術紀錄影展、舊監獄宿舍群活化、舊屋力、嘉義藝術節、桃城美展、桃城文學獎等多種面向。