外界質疑強化電網韌性計畫隻字不提電力來源一事，台電27日回應，電網建設跟電源開發同樣重要，台電的新電源開發規劃，也都會在能源局年度的長期電力規劃中，以記者會方式共同對外說明。

台電指出，近期公布「強化電網韌性建設計畫」，是因為要滿足不斷成長的用電需求，除了電源開發面向之外，更要同步強化電網韌性，才能全面提升供電穩定。就像是車流量變大時，道路要增加或拓寬，用水量增加時，水管要強韌或擴大，才有辦法因應成長的需求。

至於電源開發的部分，台電說明，相關資訊都有持續對外說明，每年也會在長期電力規劃中，與能源局共同對外說明，為了國際減碳趨勢，台電也積極推動碳排量減半的燃氣機組，目前大潭、興達、台中、通霄二期等燃氣發電計畫已同步展開，另有協和及大林計畫尚在環評階段，加上採購民營IPP燃氣機組電力，新增燃氣機組預估2022至2028年間仍將淨增加1,697萬瓩（已扣除屆齡除役容量），也持續強化需求管理措施，例如時間電價尖峰時段挪移、需量反應措施調整等，再加上儲能、抽蓄、慣常水力等發展，持續增加供電能力。

台電強調，即使電源充足，仍需透過電網建設，才能將電穩定輸送給用戶使用，且為因應未來淨零轉型目標，我國2050年能源結構中預計60至70％為分散式再生能源，因此台電規劃強化電網韌性，也須提早為2050淨零轉型目標做好準備，例如以「綠能加儲能」，打造區域分散式電網發展，同時強化電網系統穩定及綠能有效利用最大化，加速邁向淨零排碳目標。