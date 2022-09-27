台南市補習教育暨品保協會長期推動「育苗專案」，拉弱勢家庭孩子一把，疫情以來受助學童明顯增加，去年82家補習班共襄善舉，提供1202個助學名額。（曹婷婷攝）

經歷疫情衝擊，台南市補教業雖陸續傳出歇業潮，但補教業者愛心不減，台南市補習教育暨品保協會連續17年推動「育苗專案」，110年學年度共有82家補習班共襄盛舉，提供1202個助學名額，拉弱勢家庭子弟一把，今年預計百家補習班響應，目標提供1500個補助名額。

台南市補習教育暨品保協會理事長黃譯鋒指出，疫情之下，弱勢家庭有增加趨勢，往年約提供8、900個助學名額，去年已破千，82家業者共提供1202個名額，其中640人學費全免、562人半價，減免學費價值達3446萬7000元，顯見疫情之下，有更多弱勢孩子需要被關注。

他說，育苗專案由台南率先發起，目前全台各縣市多已跟進，而台南也從最初10家業者響應，到今年預計將有100家補習班響應。

黃譯鋒說，疫情以來，對補教業者造成不小衝擊，但即使大環境不佳，願意一同參加計畫的業者不減反增，而且，即使面臨虧損風險，也願意貢獻心力，強化弱勢族孩子競爭力，不只幫助學童也幫助背後的家庭，讓家長不再擔憂孩子學業，「這個社會因為大家的無私，變得更美好。」

台南市補習教育暨品保協會副理事長洪嘉鴻說，育苗專案之於弱勢家庭孩子而言，幫助很大，曾遇過有學生受限家庭經濟困境，雖有補習需求卻不敢開口要求補習，每天上學都沒自信，接受該方案課後補習後，總算在課業拾起信心，找到自己的定位。

台南市補教協會提到，從去年開始，「育苗專案」放寬申請門檻、普及助學區域，除原來符合條件弱勢家庭外，還增設「家庭遭遇緊急危難或突發事故，經國小、國中、高中學校輔導室或班導師引薦」，填妥資料由協會安排面談與評估，符合資格就會安排適合補習班就讀。