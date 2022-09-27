大陸新生代清純小花趙露思憑著甜美臉蛋和空靈氣質，近幾年活躍於戲劇領域，主演多部熱門電視劇，成為家喻戶曉的女演員；趙露思一直以來給觀眾清純可人的印象，最近她曬出私下穿搭意外展現超辣身材，性感模樣讓粉絲都被電暈。

趙露思從《傳聞中的陳芊芊》到不久前熱播的《星漢燦爛》，人氣不斷攀升，每當有新動向都會引起討論；今（27）日她在微博分享Vlog，畫面中她一頭爛漫捲髮散落，上半身只穿了一件平口設計的牛仔短上衣，下半身搭配黑褲，性感風格令人眼睛為之一亮。

趙露思身材原來這麼好，讓網友都很驚喜。(圖/ 摘自趙露思微博)

身穿勁裝的趙露思被網友發現身材原來這麼辣，下顎線和鎖骨線條明顯，胸前事業線也若隱若現，短上衣也遮不住她小蠻腰上的馬甲線，側身還露出雪白裸背；趙露思的曼妙身材讓粉絲超驚喜，「快辣暈欸，那個愛心我收」、「那個清純妹妹怎麼變這麼辣」、「辣中帶甜代言人」、「今天是辣妹」。

先前趙露思被挖出來過台灣讀大學的照片，當年她在明道大學就讀時尚造型系2年，再到美國西雅圖讀書；趙露思在台讀書期間，還在校園美食街經營餛飩攤，甚至每日一早到市場挑豬肉，好吃到同學、老師都紛紛向她訂購，讓人看到女神日常生活的另一面。