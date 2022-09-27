泰格豪雅（TAG Heuer）最近接連釋出兩位全新品牌大使，一位是中國男神歌手蔡徐坤擔任中國區代言人，一位是去年拿下東京奧運滑板銅牌的14歲少女斯凱布朗（Sky Brown），分別代言兩款不同風格的腕表，展現品牌搶攻年輕市場的企圖心。

去年在東京奧運拿下滑板銅牌的14歲滑板少女Sky Brown，受邀擔任泰格豪雅代言人。（TAG Heuer提供）

英日混血的14歲少女斯凱布朗是滑板衝浪天才，10歲時就嶄露頭角，在IG擁有上百萬粉絲，年紀雖小但已在世界排名第三，前景看好，她在泰格豪雅廣告中佩戴Formula 1(F1)系列綠、黃、紅三種色調的計時碼表入鏡，以繽紛色彩展現充滿青春活力的時尚潮流。

泰格豪雅邀請蔡徐坤擔任中國區品牌大使，以黑色皮夾克搭配Monaco Special Edition特別版腕表。（TAG Heuer提供）

另泰格豪雅也邀請天才型歌手蔡徐坤擔任中國區的品牌代言人，蔡徐坤歌曲風格打破常規、顛覆傳統，與泰格豪雅勇於挑戰極限、大膽無畏的摩納哥Monaco系列賽車表相符，廣告中蔡徐坤身穿黑色皮夾克搭配全黑款式的Monaco賽車表，展現狂野不羈的時尚品味，與他的鮮明前衛的曲風相呼應。

TAG Heuer泰格豪雅執行長Frederic Arnault指出：「中國是一個戰略性市場，我們相信與蔡徐坤的合作將加速泰格豪雅在中國的發展。」

泰格豪雅FORMULA1(F1)計時腕表，有綠、黃、紅三種色調。（TAG Heuer提供）