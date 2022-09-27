泰格豪雅（TAG Heuer）最近接連釋出兩位全新品牌大使，一位是中國男神歌手蔡徐坤擔任中國區代言人，一位是去年拿下東京奧運滑板銅牌的14歲少女斯凱布朗（Sky Brown），分別代言兩款不同風格的腕表，展現品牌搶攻年輕市場的企圖心。
英日混血的14歲少女斯凱布朗是滑板衝浪天才，10歲時就嶄露頭角，在IG擁有上百萬粉絲，年紀雖小但已在世界排名第三，前景看好，她在泰格豪雅廣告中佩戴Formula 1(F1)系列綠、黃、紅三種色調的計時碼表入鏡，以繽紛色彩展現充滿青春活力的時尚潮流。
另泰格豪雅也邀請天才型歌手蔡徐坤擔任中國區的品牌代言人，蔡徐坤歌曲風格打破常規、顛覆傳統，與泰格豪雅勇於挑戰極限、大膽無畏的摩納哥Monaco系列賽車表相符，廣告中蔡徐坤身穿黑色皮夾克搭配全黑款式的Monaco賽車表，展現狂野不羈的時尚品味，與他的鮮明前衛的曲風相呼應。
TAG Heuer泰格豪雅執行長Frederic Arnault指出：「中國是一個戰略性市場，我們相信與蔡徐坤的合作將加速泰格豪雅在中國的發展。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。