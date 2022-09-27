1名女網友日前在男友的衣櫃發現1款她很喜歡的耳環，暗自竊喜以為是男友偷偷買來當七夕禮物，但七夕當天她沒收到，之後她的閨蜜向她分享出遊照片，其中1張自拍照中，她發現閨蜜戴的耳環竟就是男友衣櫃內的同款，令她瞬間崩潰，閨蜜還說耳環是「上次跟你說的那個男生送的」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她日前幫男友整理衣櫃時，無意間發現1對耳環，還剛好是她喜歡的「蝴蝶款式」，她猜想是男友要在七夕時送她的禮物，她還偷偷拍照下來，但七夕過了她仍沒有收到該對耳環，後來她發現藏在衣櫃的耳環不在了，她感到疑惑但也沒多想，沒多問男友。

女網友在男友的衣櫃發現耳環，以為是男友買來當七夕禮物，之後閨蜜向她分享出遊照片，其中1張自拍照中，她發現閨蜜戴的耳環竟就是男友衣櫃內的同款。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，後來某一天她的1名閨蜜出門玩，傳照片給她看，她赫然發現閨蜜戴的耳環就是放在男友衣櫃的那款，她放大照片確認後全身發毛，因為男友平時與該閨蜜交情不差，當初也是閨蜜介紹這名男友的，2人交往後男友與閨蜜有保持距離、避免誤會，如今發生此事她不知道該不該與2人攤牌。

該女網友當下還裝作沒事地問閨蜜「耳環好看耶，怎麼突然戴耳環，沒看你戴過」，對方則說「上次跟你說的那個男生送的」；其他網友留言「是我就分了」、「身在綠中不知綠，趕緊拆穿問個清楚」、「問清楚吧！不然這個疙瘩只會越來越大」、「會不會是男友幫忙閨蜜的曖昧對象買的呢」。