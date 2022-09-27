美國海岸防衛隊(USCG)的阿拉斯加基斯卡島( Kiska Island)附近海域發現俄羅斯與中共海軍(PLAN)艦艇，其中1艘被確認是新銳的055級大型驅逐艦。該海域位在美國領海之外，但在200海浬的專屬經濟海域之內。

美國海事雜誌(Maritime-Executive)報導，這起事件發生在2022年9月19日，岸防巡邏艦金博爾號(USCGC Kimball, WMSL-756)在基斯卡島以北約 75 海里(139公里)，遇遇到了2艘中共海軍艦艇與4艘俄羅斯海軍艦艇，其中1艘軍艦特別大。

金博爾號巡邏艦。(圖/USCG Kimball Facebook)

金博爾號的確認大型軍艦是「南昌號」飛彈驅逐艦(舷號101)，也就是俗稱的「萬噸大驅」。雖然中共海軍把055列為驅逐艦，但它的排水量達到12000噸，因此北約將055級稱為「仁海級巡洋艦」(Renhai-class cruiser)。

中共海軍055級南昌號驅逐艦，排手量與綜合戰鬥力已達巡洋艦等級，北約將其稱為「仁海級巡洋艦」。(圖/Wiki)

報導稱，這支跨國編隊遇到金博爾號後，就往西退回，離開200海浬經濟範圍。據美國海岸警衛隊第七區稱，金博爾號之後留在該海域觀察進一步的動向。

去年秋天，USCG 的巡邏艦也在白令海和北太平洋遇到中共海軍艦艇，其中包括一艘巡洋艦(055級)和一艘驅逐艦，隨後USCG加派1艘破冰船和兩艘巡邏艦巴索夫號(USCGC Bertholf)和金博爾號持續監視直到他們離開。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯太平洋艦隊和中共海軍在北太平洋的聯合行動顯著增加了。今年6月，也有一起俄中海軍的編隊刻意通過宮古水道，引起了日本防衛省的注意。

金博爾號是傳奇級巡邏艦(Legend-class cutter)，全長127公尺，排水量4600噸，具有直升機庫，可起降MH-65 海豚直升機。主要武裝是57公釐艦砲，與2具20公釐方陣近迫快砲(Phalanx CIWS)，另有4挺M2白朗寧50機槍和2挺7.62公釐機槍。該艦母港位於夏威夷檀香山。