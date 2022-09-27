大陸男星王一博因和男星肖戰主演電視劇《陳情令》爆紅，超高人氣躋身一線男星，收獲萬千粉絲喜愛，在事業上表現亮眼，感情上也吸引許多人注意，曾經傳出與「500億千金」的綦美合在低調交往，不過並沒有被證實，沒想到近日被網友爆出兩人在同地用同一個電話號碼做核酸檢測，讓網友懷疑兩人在交往中。

王一博和綦美合2018年就被傳過緋聞，兩人被傳戀情已經有5年多，當時被王一博公司發文否認，不過網友整裡了多個疑似交往的巧合，令許多人認為他們低調交往；2018年有網友聲稱在廣東珠海拍到王一博與綦美合的牽手合照，當時在網上掀起熱議，甚至有黃牛高價販售照片，之後2020情人節綦美合被爆料與王一博一同到雲南西雙版納，甚至入住同一家飯店。

近期有網友爆料王一博和綦美合一起做核酸，兩人於9月23日凌晨在北京檢驗，讓這段緋聞又再次被網友討論，圖片中可以看到他們在同地同時，甚至留的手機號碼都一樣，被猜測兩人是否在交往中，才會同時做核酸；綦美合是富家千金，父親是知名奢侈品代理耀萊集團董事，近年投資影視圈，白富美的身分讓她有「500億千金」的稱號，不過因影視寒冬公司出現巨大虧損，綦家宣告破產，拍賣兩套億萬豪宅。

王一博與綦美合兩人PCR核酸檢測的截圖曝光，網友一致炸鍋。（圖／翻攝自微博）

綦美合曾被稱為「追星界的第一白富美」，與當紅偶像團體EXO親密擁抱，讓不少人羨慕，之後傳出因喜歡陳凱歌兒子陳飛宇，讓好友歐陽娜娜幫忙從中撮合，疑似卻讓歐陽娜娜和陳飛宇擦出愛火，令綦美合在朋友圈內大罵女方。

這次與王一博再傳緋聞，許多粉絲為偶像澄清：「你怎麼不說我和王一博一起做的核酸，少看點p圖」、「我實在忍不住說，你們圖p歪了」、「單看圖就很假，採樣時間不可能做到兩個分秒不差」、「雖然但是4年了，雖然不知真假 我會覺得王一博好長情啊！」