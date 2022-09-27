政府日前宣布明年要進行首個浮動式示範風場計畫，本土離岸風電商台亞風能今天宣布，與挪威浮動離岸風電技術龍頭BW Ideol簽署合作協議，在苗栗環亞風場內規劃50MW(千瓩)的浮動式示範專案。該案將參加政府明年競標，是首家公開表示競逐業者，彰顯浮動式是下個風電戰場。

免打樁、可往水深之處發展的浮動式，相對固定式水下基礎，是下階段離岸風電趨勢。經濟部日前宣布國內要進行總裝置容量100 MW的浮動式風場計畫，明年選定開發商，得標者須於2026年完成。依據其容量，約2到3家廠商有機會。

台亞風能在苗栗縣外海規劃環亞風場，預計11月送環評初審，裝置容量1GW(百萬瓩)，其中一小部分50MW，就要與BW合作浮動式專案，投標政府示範風場開發。

之所以找上BW Ideol，台亞表示，主要是看上其12年的浮動開發專業，他們有阻尼池專利技術，並會負責平台設計、工程規劃、建造及海事工程安裝統包。

除了示範風場外，雙方的合作協議還包括以後聯合開發數個商業規模浮動式風場。台亞風能總經理劉弟勇以「戰略性地緊密合作」，形容兩家開發離岸風電浮動式風場的關係。