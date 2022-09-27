台灣房屋集團勇奪「房產金牌卓越評鑑大賞」共三大類七座大獎。(王莫昀攝)

「2022年第一屆中時房產金牌獎頒獎典禮」今（27）日盛大登場，台灣房屋集團勇奪「中時房產金牌卓越評鑑大賞」最多奬項，共榮獲「建設類」永續發展精湛獎，「房仲類」永續經營傑出獎、創新行銷傑出獎、服務品質傑出獎、銷售人氣傑出獎、信任夥伴傑出獎，「行銷類」卓越顧客信賴獎，三大類七座大獎肯定。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，台灣房屋集團領航同業，掌握趨勢，提供第五代創新建築，我們更積極永續推動ESG＋，服務領先，持續打造更美好台灣，同時堅持以客為尊，超越自己，創新卓越！以提升台灣房屋品牌價值與優勢，並打造更美好生活環境為使命。

近年榮登ESG＋房仲第一品牌的台灣房屋集團，精彩榮耀不斷，屢屢獲獎肯定，今年同時拿下房仲業奧斯卡，第21屆「金仲獎」六項殊榮，並在「經紀業」與「經紀人員」兩大領域，榮獲桃園市政府頒發「桃仲獎」雙獎殊榮！

台灣房屋以高品質服務為目標，實踐企業社會責任，重視同仁專業訓練與內涵，致力維護消費安全及交易秩序，並創業界之先，獨家推「五億元買賣雙方服務責任保障」，強化對消費者的保障責任，以實際行動回饋消費者，提升不動產交易安全，在在展現台灣房屋秉持ESG＋社會責任，持續努力為台灣這塊土地，做好事、結善果。