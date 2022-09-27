第14屆中國國際航空航天博覽會（中國航展）將於11月8日在廣東省珠海市舉行，中共解放軍空軍新聞發言人申進科大校在北京舉行的記者會上表示，中國空軍將派出以國產「20系列」戰機為代表的現役裝備參展，公眾將在空中看到過去沒見過的飛行展示，在地面則能看到過去沒見過的武器裝備。

《南方都市報》報導，這次中國航展舉行日期恰逢中共空軍成立73周年，在新聞發佈會上，申進科展示了一張強軍主題海報《大國重器「雙20」列陣長空，告慰國家忠烈》。海報記錄著9月16日中共空軍接迎抗美援朝志願軍烈士遺骸回國任務的場景，當天是殲-20戰機與運-20運輸機的3機編隊

申進科說，本次航展上，以「20系列」為代表的中共空軍新成就和現代化戰略空軍建設的階段性成果將悉數展出。回望過去10年，中共空軍「由空到天」 向高處拓展，「由陸向海」向遠處延伸。中俄巡航、警巡東海、戰巡南海、礪兵台海、前出西太、繞島巡航、礪劍高原、海外投送、抗疫救災、接迎忠烈，中國空軍飛了過去沒有飛過的航線，到了過去沒有到過的區域，書寫了彰顯民族意志、民族尊嚴、民族情感的強國強軍新答卷。這些強軍10年的新成就、10年10大新航跡都將以不同形式在本屆中國航展上予以展示。公眾將能夠在空中看到過去沒見過的飛行展示，在地面能看到過去沒見過的武器裝備。

報導說，今年第14屆將於今年11月8日至13日在廣東珠海國際航展中心舉行，屆時，中共空軍八一飛行表演隊、空軍航空大學紅鷹飛行表演隊也將同台炫技，帶來精彩的飛行表演。

《東網》表示，記者會上還公開一段運-油20給殲-20和殲16空中加油的影片。申進科表示，運油-20可以給殲-20、殲-16、殲-10C戰機空中加油，增強了空軍航空兵遠程機動能力。軍事專家王明志表示，運油-20對於發揮殲-20高速機動遠程作戰和精準打擊優勢，能起到重要作用。此外，空軍其他的主戰裝備經空中加油後，活動範圍進一步擴大，可與殲-20協同作戰，對成體系的遠程作戰能力會有大幅提升。