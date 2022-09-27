初步了解是該路段正進行汙水管道工程，41歲顏姓男子操作挖土機時不小心勾到電線導致。（汐止警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市汐止區秀峰路81巷15弄，下午3時28分發生電線桿斷裂倒塌意外，警方獲報到場，初步了解是該路段正進行汙水管道工程，41歲顏姓男子操作挖土機時不小心勾到電線，導致電線桿整支斷落，並倒塌在一輛小貨車上，所幸當時車上沒人，並未造成傷亡。

事發後警方火速趕抵，進行交通管制及疏導，未造成壅塞，但電線桿斷落後，秀峰路部分住戶無電可用，目前警方已通報區公所及台電等相關單位到場處理，吊換電桿全力搶修，將陸續恢復供電。