19：11台東規模4.2極淺層地震 最大震度4級 19:192022/09/27 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19:11台東東河發生芮氏規模4.2地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（27）日19：11發生芮氏規模4.2地震，震央在台東縣政府北北東方22.4公里，位於台東縣東河鄉，地震深度8.8公里。各地最大震度台東4級，花蓮、南投1級。 疑強震後水源消失 池上溼地乾涸龜裂 驚人畫面曝 強震暖爆！池上民宿勸房客快走 「行李幫你寄回去」 池上6.4強震勇弟肉身護嬤感動10萬人 校長今頒獎狀嘉勉 #地震 #台東 #東河 #規模 #震央 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東縣近海發生規模4.2地震 最大震度台東縣3級 05:292022/09/26 生活 台東縣海端鄉凌晨發生規模3.6地震 最大震度4級 03:092022/09/27 生活 台東縣池上鄉發生規模3.6地震 最大震度台東縣4級 05:312022/09/26 生活 元大投信基金規模8,492億 創新高 04:102022/09/26 投資理財 大陸規模最大液化天然氣儲備基地投產 08:542022/09/27 兩岸 池上6.4強震勇弟肉身護嬤感動10萬人 校長今頒獎狀嘉勉 11:002022/09/26 生活 台東市長參選人洪宗楷端牛肉 首波政見恢復湧泉公園風華 18:472022/09/26 政治 T50反1基金規模10個月內砍掉58％ 9/16以來法人大回補 12:032022/09/27 財經 池上培力工作站推食農環境旅行 推出外來種便當 13:012022/09/26 寶島 威馬汽車慘虧 創辦人領薪反飆777倍 04:102022/09/27 全球財經 台東池上友善環境旅行 外來物種入菜 04:102022/09/27 地方新聞 台東舊蠶改場部分建物拆除 居民不捨 16:532022/09/26 寶島 台東文健站健康操決賽登場 千名長者展現活力 17:492022/09/27 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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