台北市議會交通委員會27日下午審查交通局預算，有議員點名交通管制工程處編列7871萬預算，名目卻是為捷運北投會館設置自行車道，但此案本該是台北市工務局新建工程處業務，一問之下才知是北市府建議，眾人質疑市府未落實局處權責編列預算，痛批此舉是「亂點鴛鴦譜」，要誰用就誰用。

掛在交工處預算底下的「捷運北投會館南側周邊大業路527巷環境整體改善計畫」，未來將在建物旁增設2.4公里自行車道，其中0.6公里人車分道、1.8公里人車共道，寬度須符合法定標準。

交工處指出，該地屬交通用地，現由台北捷運公司維護管理，而工務局新工處與公燈處認定該處非道路用地，且捷運公司預算是經濟預算而非公務預算，無法直接編列相關經費，因此北市府副祕書長李得全建議由交工處編列。

國民黨議員汪志冰直言，雖然無論是哪個單位編列，最後都是由市庫支出，但工程與交通相關性不大，同黨議員戴錫欽也說，市府不該亂點鴛鴦譜，要誰用就誰用，交通委員會第一召集人、議員徐弘庭直言，此例不可開，還形容此舉是「情緒勒索」。

民進黨議員簡舒培批評，這很奇怪，該處修路將來還是新工處負責，為何不由新工處編列，難道是因為交通局錢比較多才下令給交通局編，建議回歸道路主管機關編列預算，且明年度預算也非現任市長柯文哲執行，質疑北市府未落實權責編列預算。

雖然議員對預算編列機關有疑義，考量此案有執行急迫性，還是勉予通過。不過交通委員會也增列綜合決議，「希望市府編列預算依各業務權責分工為原則，不應任意指令非相關單位為權責預算機構或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列。」