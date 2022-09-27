國產署27日指出，將建立國有房地包租新制，並以6直轄市國有房地優先選列辦理，期盼透過擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋需求。

國產署表示，經管國有非公用房屋數量龐大，部分閒置房屋亟待活化利用，提升運用效益，基於租賃條例規範之租賃住宅包租制度，屬整體住宅政策之一環，經多次會商內政部等機關建立包租新制，新制以數戶國有房地為1標辦理標租，為提升包租業投標意願，以逕予出租之年租金為競標底價，並以有效投標單之投標金額最高者為得標人。

國產署指出，基於國有房屋屋況不一且零星分散，包租業須先修繕房屋，以交付次承租人合於居住使用之租賃住宅，及執行租賃住宅管理業務考量，爰與國有非公用房地一般標租條件差異重點如下：

一、公告標租2次無人投標，標租機關得視需要於前次底價之10％範圍內酌減底價重新辦理標租，並以酌減1次為限。

二、年租金依包租業得標之年租金計收，於租賃期間不予調整，且包租業得於租期屆滿前申請續租，經標租機關同意，得按原租約約定條件及租金換約續租，並以1次為限。

國產署進一步表示，國有房地標租與包租業經營租賃住宅，適用租賃條例相關規定，限供包租業轉租與次承租人（限自然人）居住使用，包租業與次承租人簽訂轉租契約時，應依規定向次承租人提供標租機關出具之轉租同意書等文件，並於轉租契約載明租賃物範圍、租賃期間及得終止租約之事由。