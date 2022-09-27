鏡電視新聞台於今年1月19日取得執照，傳言背後有政治勢力介入，構成複雜的政商媒關係。外傳鏡電視創辦人裴偉常打電話和總統蔡英文交換意見；最新3段談話錄音檔今(27日)曝光，包括裴偉向大股東表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過鏡電視執照，英系要角洪耀福也去跟陳耀祥說「這個是總統的旨意，誰來做行政院長都還是要做的」。而蘇貞昌與總統府對此都予以否認，並強調沒有涉入其中。

根據披露的第1段錄音檔對話，裴偉表示，蘇貞昌找了陳耀祥，跟陳耀祥說這些東西程序都已完備，公投後要趕快，沒什麼好拖延了，讓人家在很快速度拿到執照，「今天是行政院直接告訴我，已經做了這樣的安排，要我們放心」，順利的話應該會在12月底之前拿到執照。

（影片來源取自《中時新聞網》若有移除請見諒）

第2段錄音檔則提到，裴偉稱12月1日董事長去面試，NCC問了很多奇奇怪怪的問題，之後就跟小英總統反映那天狀況，說NCC其實很無理取鬧，「那禮拜小英總統立刻告訴蘇貞昌，他們每個禮拜三會開會，告訴他這件事情人家已經做了最嚴格的處理，我們內容啊章程，沒有理由去拖人家，一定要趕快去處理。」

第3段錄音檔指出，裴偉透露，蘇貞昌找了陳耀祥，並且給了一句「你這個主委喔，不要做到我給人家說……我本來給你一個favor，後來有變成沒有，你不要做成這個樣子」。裴偉提到，洪耀福做代表去告訴陳耀祥，「你不要以為18號那個公投如果沒什麼好結果，會換行政院長，然後這個案子就可以拖，這個是總統的旨意，不是行政院長的旨意，誰來做行政院長，這案子都還是要過的，他是很明確地告訴陳耀祥。」

對此，蘇貞昌今在答覆立委陳椒華質詢時，一一否認上述錄音檔內容並表示，府院高層從未介入鏡電視執照審查，他自己也從未施壓陳耀祥或關心此事。至於蔡英文或總統府是否要求蘇貞昌施壓NCC？蘇貞昌回應，蔡英文從未交代自己做這種事，況且蔡英文不會用命令的口氣跟他說話，3年多來蔡英文對自己態度很客氣。陳椒華詢問，難道是裴偉說謊？蘇貞昌說，自己不清楚裴偉有沒有說謊，連錄音檔播放的是不是裴偉的聲音，他都不曉得。不過，陳椒華在質詢中問的內容，他已經明確地否認。

總統府發言人張惇涵則表示，蔡英文總統未曾和行政院長蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。

鏡電視則發表聲明指出，本公司110年12月17日股東臨時會並無陳椒華指涉的討論內容；必要時將向公眾公布該日股東臨時會的全程錄音，以昭公信。籲請立法委員莫再隨有心人士起舞，一再將本公司作為政治鬥爭之工具，本公司為捍衛權益，將對不實爆料提起訴訟。