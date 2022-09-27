9/27開始60年來的「木星衝」，意味著木星距離地球最近，也凸顯出木星對地球的引力或影響力變大！天文迷在觀賞之餘，吠陀占星對於木星衝也有自己的解讀，阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯強調，因為木星本身有擴張性，所以推估目前國際間如火如荼的紛爭與矛盾也會發展得更嚴重，且全球除了注意通膨及經濟大衰退的問題外，未來幾個月最需要注意的反而是能源、糧食短缺及金融或房地產危機。

李靜唯老師表示，10月份上半段金星暫時沒有受剋，雖然位在處女座的金星力量較為柔弱，並且與敵對的木星產生對沖相位，不過還好沒有受到凶星的影響，大家可以先緩口氣，但10月下旬因為不確定因素增加，金融相關的市場行情可能會趨於保守，再加上美國不斷升息，下半月金星進入天秤座與兩大凶星羅喉、計都產生相位，通膨及國際間破產及各國債務解約狀況，情形會更加惡化。

李靜唯老師指出，值得慶幸的是，10月3日水星在處女座恢復順行，這也意味著人與人之間的交流會開始更加頻繁，餐飲物流及交通運輸行業也會逐漸復甦，同時，在吉星木星象徵「擴張」的影響下，各國紛紛放寬出國的限制，關於旅遊跨境相關的活動也越來越活躍，與中央預計於10月13日開放邊境解封的政策時間點不謀而合，屆時餐飲業及交通業將再度恢復高朋滿座！

不過李靜唯老師也警告，10月16日火星將進入雙子座，由於木星在雙魚座、水星在處女座這兩個星座都與醫療產業相關，此時進入雙子座的火星對水星影響很大，很有可能會產生新一波疫情的變化；火星同時也受到凶星計都的映射影響，有可能會發生重大傷亡事件，所以防疫不能鬆懈，極端氣候造成的交通意外災難也要特別注意防範！

接著10月18日太陽同時進入天秤座，10月25日歐洲會有日偏食，這一次日偏食的太陽同時受到羅喉與計都的映射，小至人與人之間、大到國與國之間的關係，都很容易充滿矛盾對立。

李靜唯老師指出，雖然10月23日土星恢復順行，但又會受到火星映射影響，這種星相可能會反應在國與國之間的衝突上，土星象徵極權或歷史悠久的國家，火星代表軍事武裝衝突，計都落在天秤，羅喉落在牡羊，象徵國與國軍事衝突所造成違約或解約的狀態不斷，而且發生地點在歐洲的可能性比較大。