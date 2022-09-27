澎湃新聞27日報導，大陸第一大淡水湖鄱陽湖嚴重性「縮水」，江西省水利學會聯合江西省水利科學院編寫 〈給「江南糧倉」解渴，江西有實招 〉，提出樞紐工程「建閘不建壩，調枯不控洪，攔水不發電，建管不調度，江湖兩利、動態調控」等對策，獲得江西省水利廳官網在內多方轉發。

鄱陽湖23日的通江水體面積為244平方公里、容積7.79億立方米，分別為常年同期的1／10、1／9。與6月23日今年以來最大通江水體面積（3560平方公里）相比，「縮水」10倍以上。碟形湖是鄱陽湖越冬候鳥的主要活動場所，9月6日，86個1平方公里以上的碟形湖，已有33個乾涸。

這篇文章分析研究鄱陽湖今年極端乾旱情形稱，7月以來，由於長江中上游和「五河」來水減少，隨著乾旱的發展，中國第一大淡水湖--鄱陽湖水位急劇降低，水面迅速萎縮，刷新了一個又一個最低紀錄，引起了海內外廣泛關注。

「鄱陽湖的枯水情勢絕非今年僅有。」該文指出，實際上，進入21世紀以來，長江、鄱陽湖的江湖關係發生變化。鄱陽湖出現趨勢性和常態化的枯水情勢，表現出枯水位降低、枯水期提前、枯水歷時延長等情況，已對鄱陽湖區生態、農田灌溉、生產生活、湖區航運等產生影響。

江西省水利學會、江西省水利科學院文章表示，鄱陽湖對水的渴望，從未遠去，當下更甚。這份渴望，源自對鄱陽湖區環境的深深憂慮。當前，隨著水位的持續降低，鄱陽湖濱湖區灌溉設施供水能力大幅下降，水廠取水難度增大、供應不足，水環境自淨能力變弱、水質惡化，對湖區耕地農業灌溉、水生動植物、即將到來的越冬候鳥棲息等生態和環境方面造成負面影響。

文章稱，這份渴望，直指對鄱陽湖水利樞紐建設的熱切期盼。樞紐工程「建閘不建壩，調枯不控洪，攔水不發電，建管不調度，江湖兩利、動態調控」，即每年汛期4-8月份，閘門全開，江湖連通；9月至次年3月為工程調控期，通過閘門調控，對湖區水位進行調節，實現汛末洪水資源化利用，緩解湖區水位下降過快及水位過低而引發的一系列水安全問題。

文章末尾提出，未來，長江中上游水文情勢變化將長期存在，江湖關係變化將進一步加劇，鄱陽湖生態功能將面臨更為複雜嚴峻的考驗。要解決枯水期提前的問題，建設鄱陽湖水利樞紐工程成為可選項。