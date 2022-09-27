義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）確認當選總理的消息確認了後，造成的效應不只是義大利本身，歐盟各個會員國國內的右翼黨團， 包含西班牙、德國、法國在內的右派黨團都為梅洛尼選戰勝利歡欣鼓舞。

Piazza del Popolo in Rome now, the far right of Giorgia Meloni towards a landslide victory in Sunday's elections. The globalist left in Italy is dead. pic.twitter.com/h2iZR9Temg — RadioGenova (@RadioGenova) September 22, 2022

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）26日報導，西班牙右翼政黨民聲黨（Vox）表示，義大利的選舉標誌著「歐洲的新曙光」，「對左翼和全球主義說得夠多了」

Italia marca el camino de una nueva Europa de naciones libres y soberanas.



El pueblo decidirá su futuro. Sin pedir permiso a ningún oligarca.



Avanti @GiorgiaMeloni! Avanti @FratellidItalia! 🇪🇸🤝🇮🇹 https://t.co/FRtP2CUyix pic.twitter.com/VTWJ0tpCNh — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 25, 2022

法國右翼領導人瑪麗娜·雷朋（Marine Le Pen）祝賀義大利政界人士「抵制了反民主和傲慢歐盟的威脅」。德國右翼「德國另類選擇黨」（AfD）也為義大利的政治轉歡聲雷動，並指出這「就像瑞典一樣」

Gratulation an Giorgia #Meloni zum Wahlsieg in #Italien. Nach #Schweden wird auch in Italien klar: Die Bürger wünschen sich eine geordnete, bürgerliche Politik. pic.twitter.com/0JbQJjp9hm — Alice Weidel (@Alice_Weidel) September 26, 2022

荷蘭，直言不諱反對伊斯蘭教和外國人的右派自由黨的黨魁威爾德斯（Geert Wilders）和右翼民主論壇黨領袖鮑德（Thierry Baudet）也像梅洛尼表示祝賀。威爾德斯談到歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）時還表示：「義大利萬歲」和「再見烏蘇拉（馮德萊恩）」。

葡萄牙第3大政黨右翼黨「夠了」（Chega）也向義大利右翼表示祝賀，在一份發給新聞的聲明中，它表示義大利政府將引發「歐洲的政治重組」，「變革之風將抵達葡萄牙」。

奧地利自由黨也認為，歐洲的局勢正在發生變化，該黨的歐洲議會（European Parliament）主席維利姆斯基（Harald Vilimsky）說。「昨天不僅是義大利的好日子，也是歐洲的好日子。義大利人已經明確向歐盟的建制派（Establishment）說不，繼續其將歐盟變成歐洲合眾國的（United States of Europe）的中央集權計劃。

「我們擁有的愛國政府越多，我們就能越早解決大規模移民和維護我們的主權、身份等嚴重問題以確保維繫我們的繁榮下去。」