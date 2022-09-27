今年5月，幸運被英國家庭收留的22歲烏克蘭難民蘇菲亞(Sofiia Karkadym)與已婚男主人愛的光明正大，兩人最後決定私奔。如今傳出女子疑似患有創傷症候群，小倆口相處狀況「相當瘋狂」，短短4個月戀情即告吹，消息也傳進前妻耳裡。

‘I DIDN’T steal anyone’: ‘Homewrecking’ Ukrainian refugee, 22, who ran off with British man, 29, just 10 days after he and his girlfriend took her in insists their relationship is 'real and wonderful'

Tony Garnett and his wife Lorna took in Sofiia Karkadym at the start of May pic.twitter.com/sIzhWdDbjq — MassiVeMaC (@SchengenStory) June 25, 2022

Tony, 29 ans agent de sécurité et sa femme Lorna, 28 ans accueillent Sofia Karkadym, une réfugiée Ukrainienne de 22 ans dans leur domicile avec leurs deux enfants. 10 jours plus tard Tony quitte sa femme pour aller vivre avec Sofia. pic.twitter.com/jwpsc28oMO — La Konnaissance 🧠 (@konnaissances) September 20, 2022

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《每日鏡報》(The Mirror)報導，近期俄國總統普丁大舉招募役齡男子赴前線支援，無差別的徵兵制使每個人嚇得落荒而逃。時間倒轉到戰爭初期，烏克蘭國內同樣掀起逃難潮，大批婦女、孩童徒步百里至邊境，甚至搭飛機到海外尋求庇護；還記得22歲的蘇菲亞·卡卡迪姆（Sofiia Karkadym）也是戰火下的受難者之一，她很幸運被英國家庭收留，短短10天，用絕頂美色勾引男主人加內特(Tony Garnett)，以致暈船暈到無藥可救的加內特最後狠心拋下相識10年的妻子洛娜（Lorna）與2個寶貝女兒，遠走高飛。

加內特表示，她會毫無節制的酗酒，喝完便情緒失控拿刀破壞住處的牆壁。此外，還試圖挑撥自己與2個女兒的感情，滿嘴都是「為什麼總是把她們擺第一」。他還向記者展示衝突後的慘況，兩人原先甜蜜在家慶生，卻突然起口角，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

加內特還說她可能飽受創傷症候群所苦，這不是她的錯。「我受夠了她無理的行為，無法再忍受那些情緒勒索，我知道她經歷的一切很可憐，在異鄉沒有認識的人。」

對此前妻洛娜回應，「一點都不驚訝，我已經預料這將是一場災難，現在很難展現任何同情，就算過了100萬年我也不會讓他(前夫)回來。」這番話獲得許多網友相挺，認為不該為不值得的人浪費時間。