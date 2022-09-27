今年5月，幸運被英國家庭收留的22歲烏克蘭難民蘇菲亞(Sofiia Karkadym)與已婚男主人愛的光明正大，兩人最後決定私奔。如今傳出女子疑似患有創傷症候群，小倆口相處狀況「相當瘋狂」，短短4個月戀情即告吹，消息也傳進前妻耳裡。
綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《每日鏡報》(The Mirror)報導，近期俄國總統普丁大舉招募役齡男子赴前線支援，無差別的徵兵制使每個人嚇得落荒而逃。時間倒轉到戰爭初期，烏克蘭國內同樣掀起逃難潮，大批婦女、孩童徒步百里至邊境，甚至搭飛機到海外尋求庇護；還記得22歲的蘇菲亞·卡卡迪姆（Sofiia Karkadym）也是戰火下的受難者之一，她很幸運被英國家庭收留，短短10天，用絕頂美色勾引男主人加內特(Tony Garnett)，以致暈船暈到無藥可救的加內特最後狠心拋下相識10年的妻子洛娜（Lorna）與2個寶貝女兒，遠走高飛。
加內特表示，她會毫無節制的酗酒，喝完便情緒失控拿刀破壞住處的牆壁。此外，還試圖挑撥自己與2個女兒的感情，滿嘴都是「為什麼總是把她們擺第一」。他還向記者展示衝突後的慘況，兩人原先甜蜜在家慶生，卻突然起口角，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。
加內特還說她可能飽受創傷症候群所苦，這不是她的錯。「我受夠了她無理的行為，無法再忍受那些情緒勒索，我知道她經歷的一切很可憐，在異鄉沒有認識的人。」
對此前妻洛娜回應，「一點都不驚訝，我已經預料這將是一場災難，現在很難展現任何同情，就算過了100萬年我也不會讓他(前夫)回來。」這番話獲得許多網友相挺，認為不該為不值得的人浪費時間。
文章來源：EXCLUSIVE: British father, 30, SPLITS from Ukrainian refugee accusing her of 'irrational behaviour, not handling her drink and stabbing a wall' - just four months after he dumped his partner of 10 years and mother of his two children to be with her
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