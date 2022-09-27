中華培訓隊27日在跨聯盟籃球邀請賽季軍戰，靠著阿提諾27分、13籃板，邱子軒也拿16分，最後以96比87力退T1台南台鋼獵鷹拿下季軍，中華培訓隊總教練桑茂森說：「這次表現超乎預期，這些球員都是國家隊的未來，我給予高度肯定。」

桑茂桑特別點出邱子軒表現相當優異，「從他第一天進來培訓隊，就展現活潑個性且很會帶氣氛，他的場上開朗行為，也增添我們不少樂趣，希望他以後打球可以更有耐心，且帶給全隊安定感，我相信他可以成為我們國家隊的2、3號接班人選。」

即將投入T1高雄全家海神訓練與比賽的邱子軒卻謙虛表示，「我還必須學習與加強自己不足的地方，包含外線、中距離與罰球，這次的跨聯盟賽帶給我不少幫助，希望回去海神之後，可以得到教練團的肯定，其他就是順其自然了。」

台鋼獵鷹以谷毛唯嘉24分最高，呂濟而也有21分，獵鷹總教練劉孟竹說：「在跨聯盟賽開打前，我預估打進8強，如今闖進4強，我當然給予肯定，儘管這次陸續發生不少狀況，尤其是沒想到出現這麼多傷兵，起碼打到後面，大家已經逐漸了解各自該做什麼，也抓到節奏了。」