名嘴周玉蔻近日緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安家族醜聞，傳出導致民進黨台北市長參選人陳時中民調下滑；陳時中今受訪表示，一時打八卦可能有效，但一個月過去後，他們的政策已經走在前面，對方要拉回已經來不及，如同龜兔賽跑，「像我們這樣老實、可靠的烏龜已經走在前面」。

對於台北市議員徐巧芯還掛「喜歡周玉蔻就投陳時中」的看板。民進黨台北市長參選人陳時中表示說，「喜歡周玉蔻一定要投給我，不喜歡周玉蔻也可以投給我」。

對於周玉蔻扯出的風波，陳時中今參訪佳德餅店受訪表示，這都是牽拖，政治還是為了市政的進步，有道理提出來，有的時候「打納涼（台語閒聊）」一下子就好，但不能當作主題，不然就會失真、失焦市民還是會有感覺。

陳時中分析，他說，八卦打久了，民眾4年眼睛也是雪亮的，一時好玩有趣或怎樣，但選舉團隊把精神放在八卦，一個月後，就好像龜兔賽跑一樣，「像我們這樣老實、可靠的烏龜已經走在前面」；他們的想法很單純，回歸選舉主軸，「他們要再這樣打，我們也沒什麼好說」。