屏東市中山路一整排鐵皮平房，27日下午傳出火警，由於現場停放多部汽機車，使得火勢迅速延燒，直至7時許才將火場控制，所幸並無人員傷亡，火調人員正在確認起火點，釐清真正起火原因。
由於起火地點位於屏東市中心，對面就是黃昏市場，當時正是民眾採買時刻，目擊民眾表示，火勢蔓延的很快，由於店面包含洗車場、車輛保養車，裡頭車輛還來不及移出，一下子整排店鋪就陷入火海。
屏東縣消防局出動大批警消前往灌救，一小時就將火勢控制，目前正在釐清起火原因。
屏東市中山路一整排鐵皮平房，27日下午傳出火警，由於現場停放多部汽機車，使得火勢迅速延燒，直至7時許才將火場控制，所幸並無人員傷亡，火調人員正在確認起火點，釐清真正起火原因。
由於起火地點位於屏東市中心，對面就是黃昏市場，當時正是民眾採買時刻，目擊民眾表示，火勢蔓延的很快，由於店面包含洗車場、車輛保養車，裡頭車輛還來不及移出，一下子整排店鋪就陷入火海。
屏東縣消防局出動大批警消前往灌救，一小時就將火勢控制，目前正在釐清起火原因。
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