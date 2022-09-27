防疫保單讓產險公司面臨增資壓力，和泰汽車董事會今日決議，參與認購和泰產險私募現金增資發行之普通股，在不超過新台幣260億元額度內，以認購價格每股10元(依票面金額)，認購總股數不超過26億股的方式進行。

依據和泰產險私募發行新股後之股本計算，和泰汽車與其子公司和展投資有限公司，合計將持有和泰產險99.99％股權。本次和泰汽車私募增資，將待和泰產險取得主管機關核准後，依其董事會決議之增資基準日，於認購額度內分次辦理增資。增資目的主要為充實和泰產險營運資金並提升其資本適足率，強化資本結構，以及維護保戶權益。

和泰汽車表示，本次防疫險理賠為一次性事件，雖影響和泰汽車今年度獲利，但僅會造成短期影響，其汽車核心業務及周邊事業發展，獲利仍十分穩健，營運資金及借款額度充裕，得以支應和泰產險的增資需求，無資金流動性風險，可維持正常運作。

和泰汽車強調，和泰產險近年營運均呈現正向成長，和泰汽車身為和泰產險之母公司，本於企業社會責任、照顧保戶權益，將全力支持和泰產險，展現長期經營和泰產險的決心。