天母SOGO 嘉儀Legee D7雷姬掃拖地機器人，特價1萬4800元、原價1萬9800元。（SOGO提供）

遠百信義A13貓樂貓咖啡，享受被貓咪包圍的時光。（遠百提供）

新光三越站前Agape Baby重磅開幕，主打時尚嬰兒車款。（新光三越提供）

新光三越站前新櫃－毛毛頭寵物俱樂部，Gen7Pets輕旅推車系列特價3850元，原價4850元。（新光三越提供）

看好寵物、親子商機不減，百貨業者引進寵物用品新櫃、寵物模式清淨機、掃地機器人等新家電吸睛，及貓咪咖啡廳享受療癒時光；還有明星款嬰兒時尚推車、孩童五感創造互動教室等體驗，提供更多採購新意。

天母SOGO即起推出「2022 A／W Smart Life 智能紳活新型動」檔期，除了秋冬男裝紳士穿搭外，家居也有科技廚電等新品，更值得矚目的是，看好毛孩需求，天母SOGO集結眾多毛孩模式家電，讓寵物也能享受潔淨家居。如LG的寵物功能加強清淨機，提供抗敏HEPA濾網、光觸媒除臭濾網、毛髮專用濾網等；??嘉儀的Legee D7雷姬掃拖地機器人，「寵物模式」的吸力、噴水溼度，及移動速度皆增強，讓機器可快速將寵物毛髮吸入，更有效清潔環境。

天母SOGO因擁有眾多德國品牌家電，特別推出德國周，即起至9月29日，單筆消費滿1000元，可兌換限量HOLIKA HOLIKA X AMONG US潔面乳。

另「毛毛頭寵物俱樂部」新櫃，也已進駐新光三越台北站前店，主打寵物的食衣住行育樂採購；喜歡貓咪的消費者，信義遠百A13也有「貓樂貓咖啡」二店，於今年初開幕，享受被貓咪包圍的午後時光。

同時看好親子商機，「明星愛用推薦」的Agape Baby新櫃，於9月初在新光站前店重磅開幕，主打時尚潮流推車，並代理多家知名品牌；受大人小孩喜愛的人氣貝果「Miopane」獨家推出敬師優惠，即起至9月30日，持教師證與貴賓卡消費，贈元氣爆餡貝果乙顆。天母SOGO有親子同樂的「GAGA monster史萊姆怪獸星球」教室、親子客推薦的新加坡impact怡寶書包，及亞梭傢俬兒童傢俱等，提供更多採購搭配。