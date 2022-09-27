教育部體育署將於周四（29日）舉辦「學校體育傳炬獎」頒獎典禮，本年度績優團體獲獎單位包含宜蘭縣政府、新北市政府教育局、彰化縣政府及台中市政府運動局等4個行政機關、16所學校，將於頒獎典禮上公開表揚。

體育署表示，基層學校體育的推動，除了中央單位制訂政策外，實際執行皆須透過在地縣市政府教育局（處）或體育局（處）等機關提供行政支援與支持，更重要的是要有學校行政處室及人員於學校場域實施推動，因此，學校體育傳炬獎的獎項中，特別設立績優機關及績優學校的團體獎項，以表揚優秀的行政機關與學校單位。

今年度績優機關獎由宜蘭縣政府、新北市政府教育局、彰化縣政府及台中市政府運動局獲得，「大專組績優學校獎」由輔仁大學及銘傳大學獲得，國立新竹特殊教育學校、國立台南第一高中、新北市立林口高中、新竹縣立湖口高中及台中市立啟明學校等5校獲得「高中組績優學校獎」，花蓮縣立美崙國中、高雄市立鳳甲國中、新北市立二重國中及台東縣立卑南國中等4校獲得「國中組績優學校獎」，另外在「國小組績優學校組」由高雄市中正國小、國立台東大學附設實驗國小、新北市新興國小、彰化縣大竹國小及臺北市民權國小等5校獲得獎項。

首次獲獎的彰化縣政府以致力於打造幸福健康城市，培養學子建立健康生活型態，並培育優秀基層選手，自2018年起發布體育政策白皮書，以「多元化普及運動，提升學生體適能」、「完善體育教學設備，建置安全運動環境」及「建構三級訓練銜接系統，強化運動意識」等三大政策推動體育發展。

學校體育是發展競技運動的要基礎，而推展體育教育政策都需要中央單位及地方學校共同攜手一起努力，方能使體育教育深入扎根。「2022年教育部體育署學校體育傳炬獎頒獎典禮」29日的頒獎典禮，將於中華民國大專校院體育總會YouTube SSUtv頻道直播，體育署誠摯邀請全國民眾一同觀賞並為各獎項獲獎人員致敬及喝采。