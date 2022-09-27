新北市新莊區有間歐式賣場近日發生一起偷拍糾紛，有名女顧客在該賣場的女廁如廁時，發現隔壁間有隻手機疑似偷拍，她將隔壁間的廁所踹開後，竟發現有名男子在裡頭，店家獲知後也協助報警；警方到場處理後，男子否認有偷拍，手機也沒有發現任何不雅影像，但女方覺得男子舉動造成心理不舒服，因此對男方提出妨害秘密告訴、性騷擾申訴，男子也反告妨礙自由。

據了解，這名18歲的陳姓男大生在當天下午4時40分許進入事發女廁，隨後30歲的胡女在4時42分時也進入女廁，不過胡女在如廁時，感覺有人在偷拍自己，隨後發現隔板間隙下方、隔壁廁所隔間內有隻放在地上的手機疑似在偷拍自己，胡女立刻大力拍打廁所隔板警告，隨後將對方的廁所門踹開，當場揪出陳男。

陳男被揪出時稱自己走錯廁所，當下就想離開，胡女趕緊揪住對方不讓人走，陳男也出手反抗，結果雙方的爭吵聲引起店家注意，店家了解狀況後隨即協助報警處理；警方抵達後，當場命陳男將手機交出並予以查扣，但手機內並沒有發現任何不雅影像，警方只好將兩人帶回派出所釐清案情。

陳男回派出所後，依然堅持否認有偷拍行為，辯稱自己只是走錯廁所而已，不過陳男的舉動造成胡女心裡不舒服，因此對陳男提出妨害秘密告訴、性騷擾申訴，而陳男也對胡女提出妨礙自由告訴，目前全案警方皆依規定受理通報。