「大直社區2022第四屆慈光盃三對三籃球賽嘉年華」於9月24日及9月25日熱血登場，活動主打鼓勵全民運動及幸福公益，現場除了籃球比賽及精采表演，更設置愛心義賣攤位，將部分收入捐予社福單位，關注體育也能順手作公益，共同為社會傳遞正能量！

永慶房屋身為運動企業也是在地好鄰居，為「大直社區2022第4屆慈光盃三對三籃球賽嘉年華」提供人力、帳篷及瓶裝水等支援，當天亦於現場擺設攤位，提供不動產諮詢及進行人才招募，展現深耕在地的服務精神。

球賽結合公益與娛樂 關注體育也能幫助弱勢

慈光盃籃球賽的主辦目的為推廣社區運動、鼓勵全民運動，慈光盃籃球賽創辦人自由人工作室設計總監鄭永華表示，過往慈光盃單純只有籃球比賽，但考量民眾心情長期受疫情影響，因此與大直里里長商討後，決定在防疫措施完善前提下，擴大規模將籃球賽融入嘉年華性質，打造出結合公益與娛樂的體育賽事，鼓勵民眾投入運動，也能順手作愛心、關懷弱勢族群。

「大直社區2022第4屆慈光盃三對三籃球賽嘉年華」賽事部分包含神射手投籃及三對三項目，三對三組別更橫跨了學生至長者，設立高中組、大學組、青壯組及長青組，讓各年齡層民眾皆能享受籃球的魅力。當天也邀請到紅十字會台灣分會鼓隊及大直女聲合唱團進行表演，現場亦設有二手物品義賣攤位，部分所得將捐贈給偏鄉弱勢族群及貧困家庭等單位，邀請參與民眾一起伸出援手，為社會帶來幸福力量。

賽事包含刺激的神射手投籃及三對三項目，現場比賽氣氛熱烈，球員發揮團隊精神為爭取佳績努力。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋化身社區好鄰居 推健康生活聰明工作

永慶房屋北安店店長陳冠綸表示，「永慶房屋長期投入推廣全民運動、支持慈光盃籃球嘉年華理念，熱情提供人力、帳篷及瓶裝水數箱等資源。不僅如此，公司平時也非常鼓勵同仁多多運動，下班後大家也會相約打籃球，畢竟擁有健康生活才有精力聰明工作。」

永慶房屋身為鄰里社區的好幫手，除了提供民眾專業的服務，也希望透過在地力量來回饋社會，未來將持續發揮企業力量投入資源於各運動賽事，喚起民眾對於體育的重視及熱愛，也期盼民眾在疫情之下，別忘了養成運動習慣、注重身體健康。