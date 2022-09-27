太囂張！繼日前南部縣市傳出有多名區長遭冒名開設LINE帳號，邀請里長加入群組，或假借區長名義向里長借款、實則行騙，台中市政府近日也接獲類似冒名情況，包括西區、沙鹿、南屯等11區區長都受害，民政局長吳世瑋呼籲民眾若接到莫名的LINE群組邀請，千萬不要加入，避免受騙。

吳世瑋表示，冒用者疑似是透過各區公所官網截圖區長照片，再冒用區長名字設立假帳號， 之後私訊里長、要求加入好友，再假稱有急用要借款；冒用者深知以公眾人物名義傳訊，容易降低他人戒心，目前桃園、台南、高雄、南投、雲林及台中等地均已出現類似詐騙手法。

新社區長林淑惠就在里長群組貼文指出，最近有人冒用她照片及姓名創設LINE的假帳號，之後傳給4名里長，該詐騙集團成員佯稱說她陪長官視察、沒空講電話，請里長準備30萬元要給長官急用，里長不疑有他說要去領錢，冒用者立刻要求里長匯入指定帳戶，未料，詐團成員眼見行騙將成功，又加碼款項至88萬，且說等長官離開就會拿錢來還，里長心覺有異、以電話聯繫她，才免於受騙。

豐原區長洪峰明說，詐團成員是冒用他在公所網站上的照片作為LINE大頭貼，還四處傳訊向里長問好，似有「釣魚」的意味，1名女里長感覺LINE用語不像區長平常的用詞，機警的封鎖冒用者LINE。

南屯區長林秋萬表示，冒名帳號會以聯繫公務為由要求加入好友，目的在取得信任，之後再以其他理由要求匯款；他平時不會用社群軟體討論重要公務，與里長聯繫也是直接用電話討論，呼籲民眾切勿輕信，接到奇怪要求加好友的訊息應撥打165反詐騙諮詢專線查證。

民政局呼籲，如遇到個人照片、姓名遭冒用創設LINE假帳號情形，民眾可在假帳號右上設定中，點選「其他設定」、「檢舉」、「其他」按鈕檢舉，平時見到陌生網址也千萬不要點開，若有親友表示換手機要重新加好友，最好先電話確認，避免陷入詐騙陷阱。