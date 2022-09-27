雲林國際偶戲節20屆，攜手「全家」首度走入雲林縣口湖休息站。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林國際偶戲節20屆，攜手「全家」首度走入雲林縣口湖休息站。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

2022年是雲林國際偶戲節第20屆，本月23日至10月10日在虎尾鎮登場，全家便利商店與雲林縣政府攜手合作，共同推薦雲林在地文化，將偶戲傳統文化藝術更加親民地介紹給民眾認識，記者會邀請黃世志電視木偶劇團演出，結合偶戲節與交通安全議題，吸引不少民眾目光。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，第20屆雲林國際偶戲節，雲林縣政府在布袋戲政策整體規畫有諸多的創舉，從跨館合作、科技創新、創立第4金、國際合作、開創青年客群等策略，將布袋戲的餅做大，為下一個20年而努力。

第20屆雲林國際偶戲節與眾多單位團體合作，包括藝文教育單位（國立故宮博物院、衛武營國家藝術文化中心、2022桃園鐵玫瑰藝術節、國立戲曲學院）；國際團隊（美國西北木偶中心、越南國家級團隊海防木偶劇團）。

另外還有地方商圈（虎尾魅力商圈、全家便利商店）；在地企業（霹靂國際多媒體、金光多媒體、珠友文化）；跨縣市（新北市政府文化局、新竹縣政府文化局、嘉義市政府文化局、嘉義縣文化觀光局）等共襄盛舉。

雲林縣政府認為，透過種種創新突破、結盟擴大力量，扣合今年主視覺「偶戲無限大」的概念，偶戲20屆將能讓世界看見雲林的文化軟實力。

全家便利商店陳耀嘉部長表示，「2022雲林國際偶戲節」於本月23日至10月10日在虎尾鎮熱鬧登場，全家便利商店秉持深耕在地精神，積極推廣雲林偶戲文化，自本月25日起特別推出限量專屬「2022雲林國際偶戲節咖啡杯套」，消費者只要來到雲嘉南地區16間店鋪購買熱咖啡即可獲得。

16間店鋪包含虎尾新興店、虎尾東仁店、虎尾新忠孝店、虎尾平和店、虎尾霹靂店、虎尾虎威店、虎尾雲高店、斗六車頭店、斗六社口店、斗六環中店、斗六鎮北店、嘉義車站店、新營國道北店、新營國道南店、口湖金湖店、台南車頭店，邀請民眾來到「全家」共襄盛舉，認識台灣之光傳統偶戲文化。

雲林縣政府則提供500本偶戲節限定筆記本以及百件偶戲節限定T-shirt，為「2022雲林國際偶戲節」加碼宣傳，消費者於本月25日至10月10日至偶戲節活動合作16家「全家」店鋪購買熱咖啡，累計蒐集偶戲節活動咖啡杯套4個，即可免費兌換偶戲節限定款筆記本1本，數量有限換完為止。

偶戲節限定紀念T-shirt方面，消費者於活動期間至口湖休息站美食及伴手禮專櫃消費滿百可抽獎，或消費滿288元再加價350元購買，每日限量，換完為止。

雲林縣政府指出，為推廣台灣傳統偶戲文化，本月25日與10月2日連續2個周日，在西濱快速道路台61線唯一休息站「口湖休息站」加碼偶戲表演，由在地偶戲藝師黃世志電視木偶劇團擔綱，並透過「全家在這里」粉絲專頁推播發文發揮加乘宣傳效果，歡迎民眾到口湖休息站認識台灣偶戲文化，了解在地文化特色。