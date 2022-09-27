黃秋生在《白日青春》有精彩、深刻的表現。（金馬提供）

第59屆金馬獎入圍名單於27日揭曉，今年入圍大贏家是獲14項提名的港片《智齒》，恐怖片《咒》跟劇情片《一家子兒咕咕叫》以13項入圍緊追在後；個人獎項方面，入圍影帝的演員有《窄路微塵》張繼聰、《智齒》林家棟、《白日青春》黃秋生、《罪後真相》張孝全、《一家子兒咕咕叫》游安順，戰況呈現3位香港演員對2位台灣演員。

金馬執委會執行長聞天祥分享，今年準影帝戰況激烈，像黃秋生是得過3次金馬最佳男配角、是次數最多的紀錄保持人，這次在《白日青春》演出被兒子視為老來瘋、半失能的父親，卻因遇上1個沒有血緣關係的男孩，贖罪般地展開忘年交之旅，演技上讓人覺得充滿說服力，他在臉書寫下感言：「這樣的牌（同獎入圍者）很難勝出，都是高手。平常心，平常心。」

同為香港演員的林家棟，在《智齒》扮演非常兇狠的刑警，與2年前同樣入圍影帝的《手捲煙》，有截然不同的表現；另1位香港入圍者張繼聰，他是香港資深演員，在《窄路微塵》飾演疫情期間開設1人清潔公司的老闆兼員工。

而台灣代表張孝全，聞天祥透露他有兩部作品報名，最後「集票」《罪後真相》成功，張孝全表示：「謝謝金馬獎與評審們，謝謝陳奕甫導演、《罪後真相》的劇組團隊以及演員們，整個拍攝過程非常愉快！《罪後真相》即將在10月底上映，希望大家喜歡。」游安順在《一家子兒咕咕叫》演出脾氣暴躁的養鴿人，表演拿捏有度，是他演戲40年首度入圍金馬獎。

聞天祥也公布本屆「年度台灣傑出電影工作者」得主為陳銘澤，得獎理由為：「擅長將寫實動作與特效設計結合影像呈現的爆破指導陳銘澤，積極在爆破領域學習新知識，成立公司培養專業團隊，執行出炫麗但安全的大場面。」