台北公車路網四通八達，每輛車都有相對應的編號，能帶領民眾抵達想去的地方。而日前友一名網友拍下「投胎專車」的照片，超晦氣的諧音讓人不禁懷疑是不是想要同歸於盡，還有人笑說要「幫同事訂票」，不過也有人揭露拍攝這張照片的幕後原因。

原PO在FB「路上觀察學院」分享一張照片，只見一輛公車側邊的LED跑馬燈寫著，「歡迎搭乘投胎專車」，沿途行經「奈何橋」，且公車編號還是超不吉利的「174」，諧音「一起死」，讓人看了不寒而慄，原PO更還說「好家在今年農曆七月已經過去」。

公車上LED寫著「投胎專車」，公車編號為174，諧音「一起死」。（圖／翻攝FB 路上觀察學院）

許多網友看了照片笑翻，紛紛留言，「好想幫一些同事訂票喔」、「終點是直達18層地獄嗎XD？」、「這路線一定很好跑，一路爽開，沒有奥客敢坐」、「少說一句…免費提供孟婆湯」、「一生只能搭一次」。

不過也有眼尖的網友發現，原PO疑似就是這輛公車的運將，推測他只是上路前在測試LED燈，一時好玩才會輸入這串文字，網友笑說：「運將的快樂，就是這麼樸實無華且枯燥」。