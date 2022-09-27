1名男子日前酒駕時速160公里，不慎撞上機車騎士，騎士當場飛出車外滾3圈，而男子當下竟拍照上傳Instagram，發文說「現在完蛋了，希望他送急診能救回來，早知道就不要酒駕了」，還說「我這生真的完蛋了，真的希望機車騎士不要過世」，讓網友看傻眼，怒批「想讓法官看到有在懺悔，好減刑嗎」。

有網友在臉書「爆料公社二社」分享2張Instagram的限時動態截圖，1名男子日前酒駕飆車，時速高達160公里，不慎撞倒1名機車騎士，事發當下他還有心思拍照發文稱「X，開160撞到機車騎士，現在完蛋了，希望他送急診能救回來，早知道就不要酒駕了」，隔2分鐘他又再度拍照「更新進度」。

男子酒駕飆破時速160撞機車騎士，而他當下竟拍照上傳Instagram，發文說「現在完蛋了，希望他送急診能救回來，早知道就不要酒駕了」。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

男子酒駕飆破時速160撞機車騎士，而他當下竟拍照上傳Instagram，發文說「現在完蛋了，希望他送急診能救回來，早知道就不要酒駕了」。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

另則限時動態中，該男子說事故當下機車騎士整個人飛出去，滾了2、3圈，他當時因為酒醉沒有看清楚前方，撞擊後他馬上酒醒了，發文直言「知道我這生真的完蛋了，真的希望機車騎士不要過世，拜託，下次真的不會再酒駕了」；照片中可見黑色機車零件噴散在地面，車頭幾乎全毀。

原PO分享截圖並說「這種垃圾怎麼還有臉發文？」其他網友留言「讓對方家屬開到160撞回來就好了」、「怎麽滾兩三圈的人不是你」、「趕快發文讓法官看到有在懺悔好減刑吧」、「為啥還能幫自己po限時留下證據，這腦袋也是很聰明」、「通常還有臉這樣PO的，下次依舊會犯」。