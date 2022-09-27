監察院指出，教育部推動校園無障礙政策至今，不合格率達27％，改善成效亟待檢討，且統計資料是由各校自行填報，未有覆核機制，導致正確性不足，經監委王榮璋、范巽綠、王幼玲提出調查報告，監院教文委員會15日通過對教育部提出糾正，並函請教育部偕同內政部營建署，督同各地方政府及所屬學校確實檢討改進。

糾正案文中指出，身權法自69年6月2日公布已逾42年，教育部推動校園無障礙政策迄今30餘年，截至111年3月30日統計，「無障礙設施」、「無障礙電梯」及「無障礙停車位」，共計有11萬4604「處」應設置，1萬5074「處」需設置惟尚未設置，1萬5917「處」老舊或未符新規定待改善，不合格率27％，改善成效亟待檢討。

監委表示，上述統計資料係由各校自行於網路填報，直轄市、縣（市）政府除未有覆核機制及正確性不足外，也有部分學校未落實填報。

監委指出，調查期間參酌教育部「無障礙校園環境管理系統」網站數據，並對照108年底與111年3月底統計資料，全國校園無障礙設施統計數據持續變動而礙難瞭解改善情形，隨後又以維修為由關閉該網頁，且以「處」為單位進行統計以美化改善成果，無法掌握現有符合無障礙規定之「學校數」，基礎資料盤點工作仍未盡健全。

監委說，學生被迫在安全措施不足的環境中攀爬樓梯，甚至被要求轉學、拒絕入學等嚴重影響身心障礙學生權益之情形，且未能積極提出改善優先順序及改善計畫，均難辭監督與管理失當之責。

監委強調，教育部允應全面盤點有關預算及無障礙設施環境現況，建立專業輔導改善機制，確實督導該管直轄市、縣（市）政府及所屬學校，賡續積極辦理有關業務，除由目的事業主管機關據以論處未符規定之單位外，並積極爭取政府公共建設計畫，以符聯合國身心障礙者權利公約、兒童權利公約及我國憲法等相關規定。