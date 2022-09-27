趕下班？屏東有女子日前到某間連鎖咖啡店消費，竟然聽到店內傳出「佛經」的音樂，詢問店員還有40分鐘才打烊，甚至還看店有店員收拾桌子，發出「乒乒乓乓」的吵雜聲，讓她怒批該店員工「放佛經趕客人，乾脆不要出來上班，不想上班就回家跟媽媽要10塊」；網友一見也笑翻「小哥費玉清的晚安曲也不錯」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二社」發文，她表示日前到某咖啡店欲點餐，當下問了店員打烊時間為凌晨12點，但是距離打烊時間還有40分鐘，該店員工便開始放「阿彌陀佛」的歌疑似開始趕客人，當中還有一位男店員開始收拾椅子，但是弄得全場都聽到「乒乒乓乓」的聲音。

女子在連鎖咖啡店打烊前去消費，竟聽到在播放佛經。（示意圖/shutterstock）

該連鎖咖啡店2位店員的舉動，讓她痛批「放佛經趕客人，乾脆不要出來上班，在家超度自己，淨化自己的心靈就好」，對於男員工收拾店家桌椅則認為「不想做生意可以說，被(收椅子聲音)弄到頭都痛了，以後誰還敢去消費」，最後他認為該店老闆請到2位員工很可憐，並直指2位員工「不想上班就回家跟媽媽要10塊，不要殘害客人喝杯咖啡想休息的心情」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「要趕客也放晚安曲也比較好吧」、「這店家做法怪怪的」、「三更半夜放佛經毛毛的」、「輕鬆一點看待就好了」、「店員也滿有創意的」、「蠻不友善的，感覺可以再更晚一點播」、「小哥費玉清的晚安曲也不錯」。

對此，連鎖咖啡店回應，經了解為加盟店新進大學生員工的惡作劇，也已對員工告誡，考慮為初犯，會再加強教育。