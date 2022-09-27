民進黨立委陳亭妃與同為正國會系的台南市議員參選人陳怡珍、周麗津合掛選舉看板。（洪榮志攝）

距離選舉投票日不到2個月，各選將的競選看板均已就定位。國民黨台南市中西、北區市議員參選人許至椿因高掛與新北市長侯友宜合照的競選看板，被譏笑是黨提名的市長選將謝龍介「不夠力」。不過，同樣的情況綠營更多元，民進黨市議員參選人除與爭取連任的黃偉哲同框外，不少人也與副總統賴清德，甚至在地立委合掛看板。

九合一選舉，藍綠兩大政黨的縣市長提名人，都負有「母雞帶小雞」的任務，必須衝高縣市議員、鄉鎮市長的席次。問題是，除了黨提名縣市長參選人是理所當然的「母雞」外，在不少選將的心目中，也各自擁有理想的「母雞」，此一現象在台南市格外明顯。

國民黨方面，謝龍介的「母雞」地位已經逐漸落實，僅許至椿少數看板與侯友宜合掛。對此，謝龍介認為，根本不需要在這點做文章，因為許至椿的20面看板中，有19面都是與他合體，並沒有「母雞不強」的問題；他還反問，民進黨有一半的議員都與賴清德合掛看板，並非黃偉哲，如果說「謝龍介母雞不強」，黃市長豈不是「弱雞」？

至於民進黨方面，與選將合掛看板的「母雞」就更多了，除了黃偉哲、賴清德之外，在地立委陳亭妃、王定宇、林俊憲、郭國文、林宜瑾等人，也因為都有連線成員或子弟兵被提名參選市議員，出現在各選將的競選看板上，形成多隻「母雞」帶小雞的畫面。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤認為，民進黨一向採取市長、市議員聯合作戰的選舉模式，因此每位議員參選人都會與黃偉哲合掛看板，只是數量多少、比重分配的問題。但國民黨有不少議員參選人，並沒有與謝龍介合掛看板，甚至連謝龍介最強的中西、北區，都有議員參選人高掛與他人的合照，顯示黃偉哲、謝龍介的「社會認同度」有所差別。

呂維胤還強調，他個人除與黃偉哲合掛看板外，也與賴副總統、林俊憲合掛，這是因為他們2人都是他的「老闆」，他必須要飲水思源。