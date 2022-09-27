台北市不動產代銷商業同業公會今（27）日舉辦110年度「教育獎學金」頒獎典禮，由理事長海悅國際總經理王俊傑（左三）、副董事長創意家行銷團隊王明正（中）頒獎。王俊傑表示，在以前房地產代銷是不被祝福的行業，不過外界逐漸認知代銷業之後，他在當選公會理事長時，即推動公益與產學合作結合，如果代銷業已不再是不被祝福的事業，而是大學院校學子肯定、嚮往的產業。

台北市不動產代銷經紀商業同業公會為推動產學教育發展，祭出「教育獎助金」捐助計畫，9月27日在台北美福飯店隆重舉行110年度獎學金頒獎典禮，擴大邀請獲獎同學與師長，同聚一堂，到場觀禮，共14名學子獲獎，總計頒發38萬元獎學金。

台北市不動產代銷公會獎學金，分為研究所組及大學組，研究所組第1、2、3名，分別發給10萬、8萬、5萬元獎助金，佳作2名、每名2萬元﹔大學（專）組第1、2、3名，分別發給8萬、5萬、3萬元獎助金。佳作5名、每名1萬元。

110年度評選結果，研究所組首獎10萬元獎項從缺，二獎獎金8萬元頒給中國文化大學謝汶辰，大學生組首獎8萬元頒給逢甲大學郭又維，頒獎典禮上安排兩人代表獲獎學生發表感言並呈現得獎作品。

今（111）年台北市不動產代銷公會公益委員會主委-創意家行銷董事長王明正，親率公益委員會評審委員於111年3月份經過兩次嚴謹的評審會議，選出研究所8名，大學生12名同學參加複選。並於7月26日假遠雄國際中心，邀請同學利用簡報、海報等方式，進行報告、介紹參選之作品特色，尤以不動產建築產業與廣告行銷相關之論文研究、建築模型、視覺傳達、數位媒體、室內設計等為獲獎依據，同時接受評審委員的提問與質詢。

為了讓大眾對「建築代銷業」有正確的觀念與深刻的印象，台北市不動產代銷公會藉由提供「教育獎助金」從校園開始推廣，期盼優秀的學子畢業後也願意投身代銷產業，因此自107年開始，提供全國大專院校不動產相關科系的學生申請獎學金，計幫助臺科大建築研究所、政大地政系、文化大學廣告學系等81位學生獲得本會提供的獎助學金。

代銷公會表示，目前已頒發總金額達202萬元，除了鼓勵青年學子透過產學合作提早認識建築代銷產業，並有機會與實務接軌，有助職涯準備及提升專業能力，同時也為建築代銷產業培養明日之星。