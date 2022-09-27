汪姓女子19歲時因感冒到三總澎湖分院就診，周姓醫師診斷罹患腎炎施打第三代抗生素治療，又因低血鈣再注射葡萄糖酸鈣，卻未注意兩針劑不得混用，導致她缺氧性腦病變致四肢癱瘓。一二審認定院方疏失須賠償千萬元，上訴至更一、二審卻逆轉、判院方免賠。高雄高分院更三審再度逆轉，判定醫師醫療疏失，院方須連帶賠償1551萬元，可上訴。

2008年時汪女就讀澎湖科大，當年5月她因感冒症狀前往三總澎湖分院就醫，經醫師會診罹患腎炎決定住院治療，醫師指示護士為汪女施打第三代抗生素治療，又為她注射葡萄糖酸鈣，汪女不久出現血壓降低、癲癇及休克等現象。

汪女經急救後仍昏迷不醒，再轉診奇美醫院治療，出院時因缺氧性病變而無意識，如同植物人，不能自理生活，也受宣告為禁治產人。汪女家屬認為院方明顯有醫療疏失，憤而提告，刑事部分不起訴，一審判決醫院及周須連帶賠償1312萬元，家長不服上訴。

更一審、更二審判決結果逆轉，法官認為醫院、醫師、及護理師均無疏失，均免賠。

高雄高分院認為，依據醫療常規，施打第三代抗生素後、48小時內不得接續施打葡萄糖酸鈣，醫審會鑑定報告未對此鑑定說明，最後又逆轉改判醫院、醫師、及護理師須賠償汪女1551萬元，全案仍可上訴。