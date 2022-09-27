專業汙染整治與環境工程廠台境（8476）拚轉型，近年除持續深耕工程標案市場外，也與亞昕（5213）攜手跨足房地產市場，參與北屯區14期重劃區購地案，為慎重其事，台境27日還特別召開董事會，授權董事長郭人豪，簽訂共同投資興建契約。

台境歷經四年慘澹經營，努力負虧調整體質，轉向非工程類別的營業項目，讓每股淨損持續縮小，迄去年底止，每股淨損已縮減到0.49元，較2020年的每股淨損1.06元，虧損減少過半，且順利於去年第四季以EPS 0.02元，終結連三季虧損，單季順利轉盈。

今年營運持續朝好的方向前進，受惠於去年取得高雄煉油廠第三區土壤及地下水汙染整治工程標案挹注，今年上半年EPS更衝高至0.72元。

除了本業調整方向，朝非工程類別的營業項目前進，台境也看好台中房地產前景，找來房產大咖亞昕合作，今年7月聯手取得台中市北屯14期重劃區土地，全案約1,362坪，總交易金額約18億元，其中亞昕占全案的65％、台境則占10％。

為前進房地產做佈局，台境27日召開董事會，授權董事長郭人豪與亞昕國際開發股份有限公司、永翊開發股份有限公司簽訂共同投資興建契約，合約中署明由三方提供各自已取得之台中市北屯區崇德段416、417-2地號及平田段913-7～913-10、915、915-1～915-4、918、918-1、918-2、918-3地號等15筆土地持份，共同合作興建房屋，依各自持有土地面積之比例，提供建築資金及負擔各項成本費用，共同完成本案之興建。

為改善財務結構，台境27日董事會亦通過現金增資案，發行股數600萬股，發行金額為6,000萬元，取得資金將用以償還銀行借款。