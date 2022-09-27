華德動能（2237）布局電動巴士再下一城！華德今（27）日公告指出，已通過交通部111年電動大客車示範計畫補助營運審查第三場次評選，全台總共2縣巿3家客運業者，合計共48輛採用華德甲類電動大客車。這也是華德繼9月獲得大南汽車48輛示範型電動大巴及充電場站建置、總金額5.5億元大單後，再傳出捷報！

華德指出，交通部111年電動大客車示範計畫補助營運審查第三場次評選，通過台南市漢程客運18輛、台南市興南客運20輛、屏東縣屏東客運10輛，共計48輛採用華德甲類電動大客車。

此外，華德今年6月底通過交通部111年電動大客車示範計畫補助營運審查第二場次評選，9月21日已與大南汽車正式簽約，將由華德提供48輛示範型電動低地盤大巴，以及充電場站建置，預計明年分批交車。大南汽車此次採購的電動大巴，未來將投入承德幹線（新北投-捷運市政府站）。華德還將為大南汽車在台北市北投區秀山路建置充電場站，以及綠能智慧營運行控中心大樓。

華德今年以來累計已取得國內217輛（含今日公告的48輛）示範型電動巴士計劃。由於交通部111年電動大客車示範計畫補助營運審查第四次評選也已完成審查，華德有機會再度脫穎而出，取得更多電動大巴訂單。

華德同時積極布局海外市場，今年6月已獲得日本客運龍頭營運商西鐵青睞，正式在北九州福岡市採用華德電動大巴系統。因應電動大巴的市場需求，華德持續擴大產能，台中港新廠已於第三季試產，未來產能將足以供應國內需求外，並將持續擴大海外事業版圖。