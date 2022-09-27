1名人妻於臉書社團發文抱怨，只要她和老公吵架婆婆就會聯合老公攻擊她，老公稱不想看到她，婆婆就要她離開，小孩留下，日前婆婆見到她和剛從娘家回來，又再次要求她：「妳不能帶小孩帶回家」，讓她無奈直呼：「總有一天，我會離開，同樣在水深火熱的婚姻中的太太們，我們一起加油吧」。

1名人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，她和婆婆住在一起，日前她和老公冷戰剛從娘家回來，婆婆告訴她：「妳不能把小孩帶回家」，她憤怒表示她只是回來打招呼並沒有要小孩帶走，並直言婆婆多年下來一直再壓榨她，只要她們夫妻失和，婆婆就會聯合老公情緒勒索她。

原PO表示先前有一次老公和她鬧離婚，婆婆一聽到兒子說不想看到她，便打電話給她小姑，要小姑當場載她回娘家，還對對她大吼：「要走妳走，小孩要留下」，她難過回想全家人中最挺她的只有過世的公公，她於文末寫下：「不必勸我離開，也不必砲我不離開，因為牽一髮動全身，我很難帶走小孩，但總有一天，我會離開，同樣在水深火熱的婚姻中的太太們，我們一起加油吧」。

文章曝光後引起大批網友熱議：「反正就已經黑了，妳婆婆惟恐天下不亂」、「努力替自己爭取權益，多愛惜自己、保護自己、「你也是孩子的父母，是法定監護人，婆婆才沒資格留孩子」、「這種婆家能搬走就搬走，否則要忍到婆婆死亡那天妳才會出運」、「趁著半夜叫計程車被抱著孩子離開吧」。