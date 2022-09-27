曾在2013年揭發美國全球監聽計畫的美國國安局（NSA）前外包雇員史諾登（Edward Snowden），26日獲俄羅斯總統普丁授予俄國公民身分。美國國務院發言人普萊斯對此表示，史諾登應當回到美國面對司法審判，還嘲諷說，他有可能被徵兵去烏克蘭打仗。

普丁簽署一項法令，共批准75名外國人獲得俄羅斯公民身分，現年39歲的史諾登是其中之一。克里姆林宮發言人培斯科夫向媒體表示，史諾登此前向俄方提交了國籍申請。另外，普丁沒有與史諾登見面計畫。

2013年，史諾登透過媒體，揭露美國國安局秘密情報監控項目，其中包括主要針對海外目標、代號「棱鏡計畫」的監聽項目，在國際社會引發軒然大波。美國政府隨後以間諜等罪名通緝史諾登。史諾登一度短暫留港，再轉往俄羅斯，在俄獲庇護並居住多年。

對很多人來說，史諾登是一名英雄。但對美國政府來說，史諾登是一位叛國者。而歷史經驗證明，像史諾登這樣的爆料人，別期待會得到政府的寬容與諒解。

美國國務院發言人普萊斯26日說，華府的立場沒有改變，那就是：如同任何美國公民一樣，史諾登應當回到美國面對司法審判。普萊斯還調侃說，「也許唯一發生變化的是，由於他的俄羅斯公民身分，顯然現在他有可能被徵兵去打仗，在烏克蘭參加一場肆無忌憚的戰爭。」

史諾登入籍俄羅斯的消息傳出後，一些俄羅斯人也不禁問道，正值國家發出局部動員令，這個在美國出生的人現在會否被徵召服兵役？史諾登的律師庫切列納則向俄媒表示，史諾登從未在俄軍服役過，無作戰經驗，不屬於現在被徵召的公民類別。

俄羅斯日前宣布局部動員，觸發多地爆發示威抗議，26日甚至有男子闖入徵兵處開槍施襲。克宮發言人培斯科夫承認，在動員過程中出現一些錯誤。對於外界盛傳俄羅斯可能封鎖邊境，甚至在一些邊境地區實施戒嚴令，培斯科夫則表示不知情，稱目前未有相關定案。